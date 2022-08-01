ЦБ обозначил сроки восстановления экономики России

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Сокращение экономики России в годовом выражении продлится до середины 2023 года, а затем она перейдет к восстановительному росту. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в понедельник, 1 августа.

— В целом по итогам 2022 года, согласно прогнозу Банка России, ВВП сократится на 4–6 процентов, что несколько лучше апрельских оценок (8–10 процентов). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года. Поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1–4 процентов. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам регулятора, темпы роста экономики составят 1,5–2,5 процента. Глава банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что экономический спад, скорее всего, будет более растянутым во времени, однако менее глубоким.

Так, в 2023-м показатель ВВП, как уточняется, снизится на 1–4 процента. Однако в четвертом квартале 2023 года ВВП будет на 1–2,5 процента выше, чем в четвертом квартале 2022-го, отмечается на сайте ЦБ.

1 августа курирующий наличное денежное обращение заместитель председателя ЦБ Сергей Белов заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в стране. По словам чиновника, никаких причин для этого нет.

Представитель регулятора пояснил, что всякая деноминация проходит после периода гиперинфляции, как, к примеру, в 1998 году. Проведенная тогда деноминация была нацелена на укрепление доверия к отечественной национальной валюте.