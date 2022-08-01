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Число переехавших в квартиры по реновации может достичь 100 тысяч до конца года

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Число переехавших в квартиры по реновации может достичь 100 тысяч до конца года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

До конца года количество москвичей, переехавших в новые дома по программе реновации, может достичь 100 тысяч. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента строительства.

— Сегодня исполнилось 5 лет с момента запуска программы реновации. За это время мы переселили в новые квартиры 65 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу, чтобы до конца года новоселье справили 100 тысяч горожан, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Всего с начала реализации программы в эксплуатацию введено более 200 новостроек площадью 2,6 миллиона квадратных метров. При этом в прошлом году удалось переселить москвичей с опережением плана — на 6 тысяч человек больше запланированного, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В 77 домах, построенных по программе реновации в Москве, обустроили более 300 специализированных квартир для нужд жителей с ограниченной мобильностью. Уточняется, что новые квартиры по программе уже получили более 230 маломобильных граждан.

Москва Рафик Загрутдинов Реновация
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