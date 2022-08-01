Бастрыкин поддержал программу по адаптации выпускников детских домов

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Председатель СК Александр Бастрыкин положительно высказался об инициативе вице-премьера России Татьяны Голиковой о создании программы по адаптации выпускников детских домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 1 августа.

Предполагается, что сирот в рамках новой системы будут сопровождать еще пять лет после выпуска из данных учреждений. Бастрыкин отметил, что дети-сироты сталкиваются со множеством трудностей на начальном этапе взрослой жизни.

Им нужно помогать в жилищных, юридических, бытовых вопросах, а также с трудоустройством. Он подчеркнул, что государственная политика защиты детства затрагивает проблемы всех юных россиян, в том числе и выпускников детских домов и интернатов.

Помимо защиты от мошенников и прочих преступных влияний, глава СК заявил о необходимости обеспечить возможность получения молодыми людьми профессионального образования.

Десятая часть сотрудников стационарных социальных учреждений — молодые люди в возрасте до 35 лет. Некоторые из них самостоятельно пришли в социальную сферу, а кто-то продолжает семейную династию.

Общение, насыщенная творческая и спортивная жизнь, возможность нести пользу людям, которые нуждаются в помощи, корпоративные образовательные программы, карьерный рост — все это привлекает молодых людей к работе в социальной сфере.