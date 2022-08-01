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Собянин пригласил москвичей на празднование дня рождения ВДНХ

Евгений Белоусов
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Собянин пригласил москвичей на празднование дня рождения ВДНХ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

День рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет 6 и 7 августа. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— 83 года назад в Москве открыли совершенно уникальную по замыслу и размаху Выставку достижений народного хозяйства. В истории ВДНХ были и яркий расцвет, и почти полное забвение, — рассказал он.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр напомнил, что программа возрождения выставки началась в 2014 году. Так, на сегодняшний день полностью отреставрированы уже 26 объектов культурного наследия.

В честь дня рождения выставки для гостей готовят большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также гастрономические сюрпризы. Также на ВДНХ пройдет выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также рассказал, что в столице 29 июля стартовал фестиваль «Московское варенье. Возвращение легенды». В ходе него москвичи смогут познакомиться более чем с 300 сортами варенья из 20 регионов города.

С 1 по 7 августа в городских парках состоится обширная программа мероприятий. Так, в парке «Красная Пресня» пройдут бесплатные тренировки по скейтбордингу, а в зоне отдыха «Левобережье» состоится бесплатное музыкальное занятие.

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