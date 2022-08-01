В Москве в ближайшие годы построят 13 новых путепроводов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

В ближайшие годы в Москве планируется возвести еще 13 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время на реконструкции находятся шесть сооружений, два объекта — в проектировании и еще для пяти путепроводов ведется разработка градостроительной документации, — заявил он.

По словам Загрутдинова, с 2022 по 2026 год в рамках АИП предусмотрено строительство 8 путепроводов: в районе 24–25-го километров Ленинградского шоссе, Старо-Рублевский, Дмитровский путепроводы, Текстильщики-1, путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 на улице Барклая и через пути Савеловского направления, соединяющего улицу 800-летия Москвы с Инженерной, а также вблизи улицы Академика Королева и улицы Хачатуряна.

После 2026 года будут также возведены четыре путепровода в Северо-Восточном административном округе и один — в Юго-Восточном административном округе, говорится в сообщении.

28 июля специалисты завершили ремонт дороги на Ярославском шоссе. Работы проводились с целью устранения колейности на участке протяженностью пять километров — от Северянинского путепровода до МКАД в обе стороны.

В общей сложности рабочие обновили 170 тысяч квадратных метров дорог. В настоящее время специалисты наносят новую дорожную разметку, работы проводятся по ночам. Всего планируется обновить 11 тысяч квадратных метров линий.