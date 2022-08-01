Макрон подтвердил желание Франции поддерживать армию Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерения о дальнейшей поддержке ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца в понедельник, 1 августа.

— Он (Макрон — прим. «ВМ») подтвердил желание Франции и впредь поддерживать украинские вооруженные силы, — говорится в сообщении.

Кроме того, французский лидер выразил желание помочь киевским властям в восстановлении страны, а также «оказать краткосрочную макроэкономическую поддержку» Украине.

Макрон также положительно воспринял выход первого корабля с украинским зерном из Одессы и подчеркнул, что ЕС продолжит прилагать усилия для экспорта сельскохозяйственных культур с территории Украины, передает РИА Новости.

28 июня французский лидер отказался признать Россию страной — спонсором терроризма, чего недавно потребовал Зеленский. Он заявил, что Франция не следует этой методике: при разговоре о военном преступлении квалификация принадлежит судьям.

Список стран — спонсоров терроризма составляется Госдепом. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению американских властей, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».