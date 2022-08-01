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Специалисты Мосприроды назвали испанских слизней безопасными для людей

Лейла Алиева
Город
Специалисты Мосприроды назвали испанских слизней безопасными для людей
Фото: shutterstock

Испанские слизни не несут опасности для людей. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Так, обычно моллюски питаются сельскохозяйственной продукцией, овощами и фруктами. Предположительно, их завезли в Москву вместе с плодами или в качестве домашних питомцев. По словам экспертов, не стоит бояться популяции этих слизней.

— Взрослые и молодые слизни зимуют в почве, закапываясь в нее и впадая в анабиоз. А на природных территориях почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину, искусственных источников тепла там нет. Так что в холодное время популяция моллюсков естественным образом сократится, — говорится в сообщении.

При этом во время встречи с испанским слизнем не стоит его брать голыми руками, так как в слизи моллюска могут содержаться паразиты и патогенные микроорганизмы, сообщает «Мослента».

Испанских слизней обнаружили в столичных парках 1 августа. Уточняется, что они достигают до 15 сантиметров в длину. При этом в столичном регионе они появились несколько лет назад.

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