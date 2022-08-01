Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онлайн-мероприятия в честь Дня ВДВ проведет Музей Победы

Лейла Алиева
Город
Онлайн-мероприятия в честь Дня ВДВ проведет Музей Победы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ко Дню ВДВ в Музее Победы пройдут специальные онлайн-мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 1 августа.

— На 2 августа Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню ВДВ. Ознакомиться с программой можно на сайте музея, — говорится в сообщении.

Так, москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию, рассказывающую о советском военно-транспортном самолете Ан-12. Вместе с гидом посетители «поднимутся» на борт судна и узнают, сколько техники перевозил самолет и как его заправляли.

Кроме того, для детей подготовили мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Также им расскажут о самолете Ли-2 времен Великой Отечественной войны, передает агентство городских новостей «Москва».

В связи с празднованием Дня ВДВ в центре столицы перекроют ряд дорог 2 августа. Так, движение будет ограничено с 06:00 до 13:00 на улице Ильинке, с 06:00 до 16:00 на площади Васильевский Спуск.

Около пяти тысяч человек посетили Музей Победы в День Военно-морского флота. Так, 31 июля в музее подготовили праздничную программу, а гости в бескозырках и тельняшках могли посетить учреждение бесплатно — таких посетителей оказалось порядка 500.

Мероприятия ВДВ Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте