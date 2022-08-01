Онлайн-мероприятия в честь Дня ВДВ проведет Музей Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Ко Дню ВДВ в Музее Победы пройдут специальные онлайн-мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 1 августа.

— На 2 августа Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню ВДВ. Ознакомиться с программой можно на сайте музея, — говорится в сообщении.

Так, москвичи смогут посетить онлайн-экскурсию, рассказывающую о советском военно-транспортном самолете Ан-12. Вместе с гидом посетители «поднимутся» на борт судна и узнают, сколько техники перевозил самолет и как его заправляли.

Кроме того, для детей подготовили мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Также им расскажут о самолете Ли-2 времен Великой Отечественной войны, передает агентство городских новостей «Москва».

В связи с празднованием Дня ВДВ в центре столицы перекроют ряд дорог 2 августа. Так, движение будет ограничено с 06:00 до 13:00 на улице Ильинке, с 06:00 до 16:00 на площади Васильевский Спуск.

Около пяти тысяч человек посетили Музей Победы в День Военно-морского флота. Так, 31 июля в музее подготовили праздничную программу, а гости в бескозырках и тельняшках могли посетить учреждение бесплатно — таких посетителей оказалось порядка 500.