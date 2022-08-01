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Более 60 жилых домов в Москве сменили управляющие организации

Георгий Соланович
Город
Более 60 жилых домов в Москве сменили управляющие организации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Организации, осуществляющие деятельность по управлению общим имуществом, сменились с 1 августа в 66 домах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

— Основаниями для внесения изменений в реестр лицензий города Москвы стали решения собственников, принятые на общих собраниях, заседаниях правлений ТСЖ, ЖСК; назначение временной управляющей организации по распоряжению управы района, а также результаты открытых конкурсов, заключение договоров управления с застройщиком, — говорится в сообщении.

В Мосжилинспекции добавили, что всего в столице 1089 организаций имеют право на управление многоквартирными домами. При этом, как уточняется, 625 из них заведуют подобными объектами.

Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор» стартовал 1 июля. В конкурсе присутствуют такие номинации, как «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».

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