Проект переоборудования помещений под установку КТ согласовали в поликлинике № 66

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Согласован проект переоборудования помещений под установку компьютерного томографа (КТ) в городской поликлинике № 66 в ВАО. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Семиэтажное здание поликлиники было построено в 2000 году. Проектом предусмотрены ремонтные и отделочные работы помещений на шестом этаже для последующей установки в них компьютерного томографа, — рассказала она.

По ее словам, в ходе ремонта будет произведен демонтаж существующей отделки помещений и дверных блоков, также будут расширены отдельные дверные проемы. Кроме того, будут установлены специальные металлические рентгенозащитные дверные и оконные блоки.

Проект предполагает отделку помещений в соответствии с их функциональным назначением, включая замену напольного покрытия, устройство подвесных потолков, а также отделку стен, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

29 июля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый лабораторный корпус городской онкологической больницы № 62. Он отметил, что больница получила в распоряжение современный медкорпус, благодаря которому лечение онкобольных выйдет на новый уровень.

Также на базе клиники реализуется пилотный проект по созданию цифровой патоморфологии, что позволит врачам комплексно подходить к лечению пациентов.