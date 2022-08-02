Венгерский премьер Орбан: Для нас Брюссель не начальник

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 1 августа, заявил, что Брюссель не является начальником для Венгрии и что восточноевропейское государство продолжит отстаивать свою точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

— Для нас Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят для нас, мы так и говорим. Если они не подходят, и мы можем им препятствовать, то совместное решение не появится, — написал политик на странице в одной из своих соцсетей.

По словам Орбана, Евросоюз находится не в Брюсселе, а «в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде». Он назвал этот вопрос очень важным, поскольку не хочет спорить с другими европейцами, однако хочет добавить взгляды простых людей к общеевропейскому решению. Поэтому Венгрия участвует в каждом решении и всегда высказывает свое мнение, пишет РИА Новости.

— И если появляется позиция, с которой мы не согласны, мы заявляем об этом, — подчеркнул венгерский премьер-министр.