Инвестиционный аналитик рассказал, куда стоит вкладывать деньги россиянам

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Банки вводят комиссии на счета в долларах и евро, а Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий в скором времени могут попасть под санкции. Куда лучше вложить свои средства, чтобы получить серьезный доход, рассказал журналистам директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Специалист посоветовал обратить внимание на российский рынок акций, который в настоящее время находится на низах. В ситуации так называемого «обратного пузыря» большое количество ценных бумаг стоят крайне дешево и обещают отличный финансовый результат.

Рынок в скором времени будет восстанавливаться без предпосылок и драйверов. Когда они появятся, акции уже будут стоить гораздо дороже. Возврат к средним историческим уровням оценки приведет к утроению отечественного рынка акций с текущих уровней, в таком случае доходность составит около 50 процентов годовых на горизонте трех лет, заявил Исаков в интервью агентству «Прайм».

По его мнению, интересные идеи для вложения можно отыскать в большинстве областей. При этом под вопросом сейчас находится лишь сектор металлургии, хотя котировки уже заметно снизились.

Накануне стало известно, что цена биткоина на криптовалютной бирже за 27 июля выросла более чем на 8 процентов.