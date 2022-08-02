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Аналитик рассказал, когда в России упадет цена на овощи и фрукты

Егор Провоторов

Сюжет: 

Еда
Общество
Аналитик рассказал, когда в России упадет цена на овощи и фрукты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Обозначившийся на российском рынке профицит продуктов питания приводит к снижению стоимости еды, отметил во вторник, 2 августа, аналитик, генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он назвал месяц, когда, согласно его прогнозу, цены опустятся до минимальных значений.

Со второй половины лета в отечественные магазины поступают свежие овощи от российских производителей сельского хозяйства. В связи с этим цены начинают падать, это касается и наиболее популярных в РФ огородных культур, входящих в борщевой набор.

— Летом эти продукты доступны с отечественных грядок, с отечественных полей. Профицит предложения на рынке приводит к снижению цен. Цены на продукты из «борщевого набора» доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост, — рассказал Федяков в интервью радио Sputnik.

В августе также дешевеют и фрукты, причем не только отечественные, но и импортные, продолжил специалист. Так, к примеру, к концу лета обычно снижаются цены на бананы. Это связано с тем, что дешевые груши и яблоки заставляют продавцов снижать уровень цен и на бананы до минимальных значений.

В предстоящие несколько месяцев стоимость плодоовощной продукции будет снижаться, а цена на мясо постепенно расти. Такой прогноз дал доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.

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