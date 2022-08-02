Опрос ВЦИОМ: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Фото: Pixabay

Около 35 процентов россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Такие данные были получены в ходе опроса ВЦИОМ.

Уточняется, что опрос был проведен 9 июля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

— Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы, — говорится в сообщении.

При этом о том, что Земля вращается вокруг Солнца, знают 61 процент опрошенных. Также 69 процентов россиян считают, что Земля не совершает полный оборот вокруг Солнца за месяц, 12 процентов ответили положительно, а 19 процентов затруднились с ответом.

Кроме того, 21 процент респондентов убеждены, что первые люди жили на Земле вместе с динозаврами, однако 66 процентов участников ответили, что это не так.

Несмотря на это, уровень научной грамотности населения растет. Так, россияне стали чаще давать правильные ответы по поводу других заблуждений, отмечается на сайте ВЦИОМ.

Планета Земля установила рекорд по скорости вращения 31 июля. Так, она совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее обычного.