«Стало посвободнее дышать»: Башаров высказался об уехавших из России артистах

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Актер Марат Башаров высказался о своих коллегах, которые на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине покинули родину. Он отметил, что после их отъезда «стало свободнее дышать», а работы у артиста прибавилось.

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Чего раньше-то не уезжали? Все хорошо было? А как стало не очень, так сразу смотались, — прокомментировал знаменитость сложившуюся ситуацию.

Сам Башаров считает родину матерью, которая его вырастила, воспитала, дала образование и работу. Он отметил, что на этой земле выросли его родители. Актер считает неприемлемым, когда «матери плохо», оставить ее «разбираться со своими проблемами» самой.

— В любом случае Бог им судья. С другой стороны, нам стало посвободнее дышать. Раньше как было: везде одни и те же. А теперь эти «одни и те же» уехали, и у нас работы прибавилось, — констатировал Башаров в интервью изданию «СтарХит».

В мае Башаров пожаловался на сложное финансовое положение. Он рассказал, что не успел накопить существенного количества денег, чтобы обеспечить себе к нынешнему моменту спокойную жизнь.