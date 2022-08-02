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Центр занятости пригласил москвичей на тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей

Лейла Алиева
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Центр занятости пригласил москвичей на тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Центр занятости населения «Моя работа» приглашает на бесплатные тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что для того, чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Мы проводим всестороннюю калибровку для желающих открыть свое дело: начиная от выбора подходящей сферы, заканчивая юридическими и управленческими аспектами ведения бизнеса. Для этого мы разработали линейку тренингов, семинаров и вебинаров. Помимо этого, проводим эксклюзивные мероприятия, куда приглашаем опытных экспертов рынка, — рассказал директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

Так, за последние полгода тренинги и семинары центра посетили на 60 процентов больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

17 августа в 11:00 пройдет вебинар, где самозанятые узнают, как отстаивать свои права при работе с заказчиками. Также эксперты сервиса «Мои самозанятые» ответят на вопросы о том, какие условия обязательно должны быть отражены в договоре с заказчиком, как правильно организовать сдачу и приемку работ, как законно принимать оплату и правильно предоставлять чеки.

Предприниматель и основательница бренда одежды и экипировки для брейк-данса Мария Асестрова 25 августа в 15:00 объяснит как создать и открыть собственный фешен-бренд. А 29 августа в 11:00 во флагманском центре занятости на улице Шаболовке, дом 48, пройдет тренинг «Где взять деньги на мечту: источники стартового капитала», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 4, 11, 18 и 25 августа состоится массовый отбор на базе столичной службы занятости, которые позволят москвичам за несколько часов подобрать постоянную или временную работу в компаниях.

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