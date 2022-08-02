МИД Китая заявил, что не оставит США шансов на независимость Тайваня

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США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник, 2 августа.

— США по тайваньскому вопросу постоянно бросают вызовы Китаю, они пересекают красную линию и рамки дозволенного. Мы решительно против вмешательства (во внутренние дела Китая — прим.«ВМ») сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил, мы не оставим им ни малейшего шанса, — подчеркнула она.

Также Хуа Чуньин добавила, что Китай будет твердо защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность своей страны. Кроме того, Пекин уже не раз выражал протесты Вашингтону из-за действий американских властей, которые грубо нарушают принцип «одного Китая».

Представитель китайского МИД отметила, что если Соединенные Штаты продолжат действовать по тем же принципам, то они понесут серьезные последствия, передает ТАСС.

До этого сообщалось о выходе в море двух китайских авианосцев перед возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.