Бензовоз загорелся на 21-м километре МКАД после ДТП
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На 21-м километре Московской кольцевой автодороги бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения начался пожар. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах во вторник, 2 августа.
По предварительным данным, пострадал один человек. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на участке затруднено, но осуществляется по двум полосам движения из пяти.
Сообщается, что при столкновении топливо разлилось и загорелось. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, сотрудники служб поливают проезжую часть.