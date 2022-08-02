Бензовоз загорелся на 21-м километре МКАД после ДТП

Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

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На 21-м километре Московской кольцевой автодороги бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения начался пожар. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах во вторник, 2 августа.

По предварительным данным, пострадал один человек. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение на участке затруднено, но осуществляется по двум полосам движения из пяти.

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Сообщается, что при столкновении топливо разлилось и загорелось. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, сотрудники служб поливают проезжую часть.