Движение поездов на МЦД-1 восстановили

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино, 15-й микрорайон Бескудниково Карта всех событий

Движение поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 2 августа.

— Движение восстановлено — остановившийся поезд убран вспомогательным локомотивом. Совместно с МЖД работаем над скорейшим вводом задержанных поездов в график, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в связи с инцидентом маршруты некоторых электропоездов могут быть укорочены, другие рейсы могут быть отменены.

До этого сообщалось, что движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД было приостановлено из-за остановки состава по техническим причинам на участке Савеловский вокзал — Бескудниково.

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 7 августа в связи с проведением завершающего этапа работ по подготовке к строительству тоннеля для МЦД-3. Так, работы будут проходить круглосуточно с 01:00 7 августа до 05:10 23 августа.