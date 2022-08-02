Движение поездов на МЦД-1 восстановили
Движение поездов на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 2 августа.
— Движение восстановлено — остановившийся поезд убран вспомогательным локомотивом. Совместно с МЖД работаем над скорейшим вводом задержанных поездов в график, — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что в связи с инцидентом маршруты некоторых электропоездов могут быть укорочены, другие рейсы могут быть отменены.
До этого сообщалось, что движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД было приостановлено из-за остановки состава по техническим причинам на участке Савеловский вокзал — Бескудниково.
Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 7 августа в связи с проведением завершающего этапа работ по подготовке к строительству тоннеля для МЦД-3. Так, работы будут проходить круглосуточно с 01:00 7 августа до 05:10 23 августа.