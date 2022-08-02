«Разделили страну на четыре части»: адвокат Давтян рассказала о защите жертв домашнего насилия

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Идея создать специализированный центр помощи жертвам домашнего насилия возникла у адвоката Мари Давтян в самом начале ее практики. Однако осуществить задуманное ей удалось лишь в 2013 году. О работе Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат рассказала «Вечерней Москве».

— В декабре 2017 года Центр защиты пострадавших от домашнего насилия получил финансирование от Фонда президентских грантов. Мы открыли общероссийскую сеть, чтобы оказывать помощь жертвам домашнего насилия по всей России. Мы разделили страну на четыре части и стали сотрудничать с региональными партнерами, — рассказала Давтян.

По словам собеседника «ВМ», в Санкт-Петербурге партнером стал кризисный центр для женщин «ИНГО». Также среди партнеров Давтян назвала кризисный центр «Екатерина» в Екатеринбурге: на их базе адвокат консультирует жительниц Сибири, Дальнего Востока и Урала.

В кризисном центре в Ростове-на-Дону адвокаты консультируют женщин Поволжья, Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Московские адвокаты занимаются консультациями женщин из Центрального федерального округа.

— Мы выбрали такой способ разделения по количеству жителей. Каждый адвокат проводит консультации на своей территории и отбирает дела, которые требуют активного вмешательства и сопровождения, — туда мы привлекаем адвокатов на местаx, — пояснила адвокат.

Уточняется также, что центр тщательно координирует и контролирует работу адвокатов.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» вносили на рассмотрение в Госдуму несколько лет подряд, однако в настоящее время в России он все еще не принят. «ВМ» поговорила о ситуации в стране и судьбе законопроекта с Давтян.