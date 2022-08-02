Театр на Таганке раскрыл содержание программы нового сезона

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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В очередном сезоне Театр на Таганке представит несколько новых спектаклей. Об этом сообщила директор театра, заслуженная артистка России Ирина Апексимова во вторник, 2 августа.

— Первая премьера театра этого сезона — спектакль «Конармия» в постановке Дениса Азарова. Далее — премьера Юрия Муравицкого «Черная кошка, белый кот» по сценарию Эмира Кустурицы, затем — премьера, рабочее название которой «Горячее сердце Островского», ставит Дамир Салимзянов, далее — премьера «104 страницы про любовь» Радзинского, ставит Виктория Печерникова и финал сезона — это премьера «Му-му» Тургенева, совместная работа с чеховским фестивалем, режиссер Нарине Григорян, — отметила Апексимова.

Она подчеркнула, что в период нового сезона театр также будет реализовывать проект «Ликбез». Так, театральные постановки будут показаны на новой сцене на Факельном.

Как отмечается, проект будет включать в себя как режиссерские лаборатории на основе советской драматургии, так и небольшие моноспектакли, а также читки образцов мировой литературы. Помимо этого, зрители смогут насладиться трансляцией спектаклей, которые когда-то были сняты из Госфильмофонда, сказала Алексимова в эфире «Россия Культура».

До этого в пресс-службе Музея Победы пригласили москвичей на бесплатный показ четырех кинолент в киноклубе «Поклонка». Каждую неделю по четвергам москвичи и гости столицы смогут посмотреть новые фильмы.