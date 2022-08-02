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Ученые назвали защищающую от маразма ягоду

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали защищающую от маразма ягоду
Фото: shutterstock

Ученые из Университета Раша в американском Чикаго выяснили, что в клубнике содержатся компоненты, которые уменьшают воспалительные процессы в мозге. Предполагается, что это может защитить от болезни Альцгеймера.

Эксперты выяснили, что взрослые люди старше 65 лет, которые регулярно употребляли клубнику, впоследствии имели гораздо меньшее количество белков в своем мозге, способных приводить к серьезным нейродегенеративным заболеваниям.

Исследование базировалось на патологоанатомических результатах 575 умерших пациентов, у которых изучался мозг. Их средний возраст, как уточняется, составил 91 год.

Тем не менее ученые предупреждают, что исследование было наблюдательным, оно не доказало наличия причинно-следственной связи между клубникой и снижением рисков болезни Альцгеймера. Вероятно, имеется и какой-то другой фактор, передает «МедикФорум».

Китайские ученые также выяснили, что пожилые люди, которые часто гладили белье, мыли полы и посуду, реже остальных сталкивались со старческим слабоумием.

По мнению экспертов, мозг получает преимущества от любых видов физической активности. В список средств для профилактики деменции китайские ученые также включили стрижку газонов.

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