Мужчину задержали в Москве за кражу телефона и очков у студента

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Курский вокзал Карта всех событий

В Москве транспортная полиция задержала мужчину, который обокрал на вокзале студента. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО во вторник, 2 августа.

Пострадавший обратился в линейное управление МВД России на станции «Москва-Курская» с заявлением. Молодой человек сообщил, что во время ожидания поезда до Казани он задремал.

После пробуждения потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона и солнцезащитных очков. Ущерб, как уточняется, оценили в 70 тысяч рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина 1973 года рождения.

Украденное он уже успел продать на радиорынке, а деньги потратил. Подозреваемый арестован, в отношении него возбудили уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

28 июля мужчина на станции Курского направления МЖД Москва — Товарная украл сумку, в которой находились ноутбук и 300 тысяч рублей.

Сумку на станции забыл прохожий, а после обнаружения пропажи обратился с заявлением. Сотрудники транспортной полиции по камерам выявили подозреваемого, после чего он был задержан на одной из столичных улиц.