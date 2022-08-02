Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые назвали продукты, которые приближают старческое слабоумие

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали продукты, которые приближают старческое слабоумие
Фото: Unsplash

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что каждодневное употребление фастфуда повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.

В течение 10 лет эксперты наблюдали за 10 тысячами человек обнаружили, что те, кто получал четверть суточной дозы калорий от переработанной пищи, включая наггетсы и газировку, имели на 28 процентов ускоренный показатель снижения когнитивной деятельностью, по сравнению с теми, кто ел минимум «пустых» калорий.

Учение советуют готовить пищу самостоятельно и налегать на непереработанные продукты питания вроде злаков, овощей и рыбы. Так, 58 процентов жителей Америки включили в свой рацион переработанные продукты, а в Канаде — не менее 48 процентов. Специалисты уверяют, что большое количество сахара, соли и жира в переработанной пище способствуют к более быстрому ухудшению показателей интеллекта, пишет «МедикФорум».

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так в список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахара.

Здоровье Еда Старость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте