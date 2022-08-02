Ученые назвали продукты, которые приближают старческое слабоумие

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Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что каждодневное употребление фастфуда повышает риск возникновения болезни Альцгеймера.

В течение 10 лет эксперты наблюдали за 10 тысячами человек обнаружили, что те, кто получал четверть суточной дозы калорий от переработанной пищи, включая наггетсы и газировку, имели на 28 процентов ускоренный показатель снижения когнитивной деятельностью, по сравнению с теми, кто ел минимум «пустых» калорий.

Учение советуют готовить пищу самостоятельно и налегать на непереработанные продукты питания вроде злаков, овощей и рыбы. Так, 58 процентов жителей Америки включили в свой рацион переработанные продукты, а в Канаде — не менее 48 процентов. Специалисты уверяют, что большое количество сахара, соли и жира в переработанной пище способствуют к более быстрому ухудшению показателей интеллекта, пишет «МедикФорум».

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так в список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахара.