Спасатели в Москве вытащили застрявших в вентшахте дома птенцов сокола

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Россия, Москва, Новокосинская улица, 14к7 Карта всех событий

Расчет пожарно-спасательного отряда № 211 столичного Пожарно-спасательного центра помог освободить застрявших птенцов в вентиляционной шахте дома в районе Новокосино. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности во вторник, 2 августа.

— 2 августа в 12:25 в Службу 112 Москвы поступило сообщение, что в вентиляционной шахте застряли животные по адресу улица Новокосинская, дом 14, корпус 7. На место происшествия был выслан расчет пожарно-спасательного отряда № 211 столичного Пожарно-спасательного центра, — говорится в сообщении.

Специалистов встретил представитель «Мослифта» и направил их на место происшествия. Отмечается, что, возможно, птенцы упали в шахту и не смогли выбраться в связи с маленькой площадью объекта.

Вскоре пожарные сняли решетку, которая ведет к системе вентиляции, и освободили трех новорожденных соколов. Затем они посадили их в специальные коробки и доставили в отряд. Из подразделения птиц забрал представитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает Telegram-канал ведомства.

29 июля спасатели освободили собаку, которая застряла под капотом машины, в районе Гольяново.