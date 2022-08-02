Совместную рабочую группу Росреестра и Росимущества создали в Москве

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Рабочую группу столичного Росреестра и территориального управления Росимущества создали в Москве для организации и проведения работ по сопоставлению данных ЕГРН и реестра федерального имущества. Об этом сообщил глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов во вторник, 2 августа.

— Практика уже доказала, что создание межведомственных рабочих групп позволяет более плотно прорабатывать решения сложных задач в рамках полномочий ведомства. На примере функционирования в управлении штабов и рабочих групп с правительством Москвы в области коммунального хозяйства и стройкомплекса можно говорить об эффективности такого взаимодействия, где быстро решаются застарелые и спорные вопросы, — сказал руководитель ведомства.

Уточняется, что группа была создана в рамках реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на территории Москвы на 2022–2024 годы. Кооперация призвана обеспечить оперативное рассмотрение и разрешение проблемных вопросов, которые могут возникнуть в процессе обработки данных граждан и выработки предложений по улучшению межведомственного взаимодействия.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о переводе в онлайн-формат сделок с недвижимостью между правительством Москвы и территориальным управлением Росимущества до конца текущего года.