Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Созвездие Загорянки» открылась в Музее Победы

Георгий Соланович
Город
Выставка «Созвездие Загорянки» открылась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Созвездие Загорянки», посвященная личному архитектору Сталина Мирону Мержанову и его брату — специальному военному корреспонденту газеты «Правда» Мартыну Мержанову, — открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 2 августа.

— Посетителям представлены рабочий стол архитектора, с которого началась жизнь множества зданий на всей территории СССР, его подлинные вещи, фотографии, документы и рукопись ранее не публиковавшейся книги «О Мироне Мержанове и его времени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки также смогут увидеть снимки, письма и газетные статьи Мартына Мержанова, а также оригиналы его дневников. Кроме того, часть экспозиции будет посвящена самому дачному поселку и его жителям — загорянцам-фронтовикам. Выставка продлится до 2 сентября 2022 года.

В конце июля Музей Победы отправил в ЛНР первые 11 выставок в рамках проекта «Наши традиции». Первая выставка будет посвящена красоте и самобытности славянской культуры, а также историям различных народных праздников и традициям на Руси. Посетители смогут увидеть народные костюмы, предметы обихода из дерева, керамики, металла и ткани.

Великая Отечественная война Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте