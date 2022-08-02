Выставка «Созвездие Загорянки» открылась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Созвездие Загорянки», посвященная личному архитектору Сталина Мирону Мержанову и его брату — специальному военному корреспонденту газеты «Правда» Мартыну Мержанову, — открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 2 августа.

— Посетителям представлены рабочий стол архитектора, с которого началась жизнь множества зданий на всей территории СССР, его подлинные вещи, фотографии, документы и рукопись ранее не публиковавшейся книги «О Мироне Мержанове и его времени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки также смогут увидеть снимки, письма и газетные статьи Мартына Мержанова, а также оригиналы его дневников. Кроме того, часть экспозиции будет посвящена самому дачному поселку и его жителям — загорянцам-фронтовикам. Выставка продлится до 2 сентября 2022 года.

В конце июля Музей Победы отправил в ЛНР первые 11 выставок в рамках проекта «Наши традиции». Первая выставка будет посвящена красоте и самобытности славянской культуры, а также историям различных народных праздников и традициям на Руси. Посетители смогут увидеть народные костюмы, предметы обихода из дерева, керамики, металла и ткани.