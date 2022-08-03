Свыше 30 процентов представителей НКО прошли курс по коммуникации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В городе был организован курс «Коммуникационная школа добрых дел», в рамках которого более трети социально ориентированных представителей некоммерческих организаций (НКО) прошли обучение по коммуникации. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наш проект способствовал повышению качества коммуникаций НКО, чтобы при помощи переданных нами знаний, методов, подходов некоммерческие организации могли лучше и эффективнее привлекать благополучателей, партнеров, сторонников, волонтеров, доноров, — рассказал неоднократный лауреат премии «Медиаменеджер России», основатель Ассоциации социальных коммуникаций Дмитрий Солопов.

Так, на сегодняшний день в столице зарегистрированы более 30 тысяч негосударственных НКО. Сами занятия проходили в период с марта по июнь. Более подробную информацию о курсе можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что НКО, развивающие социальные проекты, могут получить гранты, субсидии на возмещение затрат, бесплатные оборудованные рабочие места и многое другое. Отмечается, что поддержка НКО делится на финансовую и нефинансовую.