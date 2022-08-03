Столичные службы обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки

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Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили 15 тысяч погонных километров дорожной разметки. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Новую разметку нанесли более чем на четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысила 15 тысяч погонных километров. Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Преимущественно специалисты занимаются нанесением разметок в ночное время, когда трафик ниже. Подобное позволяет избежать длительных ограничений движения автотранспорта.

Так, в городе размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 200 «вафельниц».

Помимо этого, городские службы приступили к промывке дорог с шампунем. Промывка с шампунем, как уточняется, позволяет удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.