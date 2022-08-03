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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 11 августа

Араз Салехов
Общество
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 11 августа
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 11 августа. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Росавиация.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 11 августа 2022 года до 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Эти меры касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Однако российским авиакомпаниям предложили альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщает сайт Росавиации.

В четверг, 28 июля, Росавиация ограничила авиаперевозки в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до 5 августа.

Также стало известно, что почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны десять рейсов и четыре отменены.

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