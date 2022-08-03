Фестиваль «Московское варенье» пригласил горожан на киносеансы под открытом небом

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

В рамках фестиваля «Московское варенье» на 20 городских площадках появятся кинотеатры под открытым небом. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, посмотреть фильмы с комфортом в центре можно будет на Тверской площади, а в округах гостям доступны 19 фестивальных площадок. Зрители увидят на широких экранах классические советские фильмы: «Невероятные приключения итальянцев в России», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман» и другие.

Для юных москвичей покажут работы «Союзмультфильма»: «Тайны Медовой Долины», «Зебра в клеточку», «Енотки», «Чуч-Мяуч». Уточняется, что все киносеансы бесплатные.

По будням классику отечественного кинематографа покажут с 12:00 до 15:30, семейное кино и мультипликацию — с 16:00 до 18:00, а попасть на просмотр современных лент можно вечером — с 18:30 до 21:00. Кроме того, в пятницу и выходные в расписание открытых показов добавят кулинарные мастер-классы на офирах — специальных гриль-установках, мастерство обращения с которыми продемонстрируют шеф-повара с 18:00 до 19:00.

Фестиваль «Московское варенье» стартовал 29 июля. Уточняется, что на мероприятиях москвичи смогут познакомиться с более чем 300 сортами варенья из 20 регионов города.