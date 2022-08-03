Экс-канцлер ФРГ Шредер поддержал запуск газопровода «Северный поток — 2»

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Необходимо запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время для снижения финансовой нагрузки на европейцев. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью журналу Stern в среду, 3 августа.

По его словам, это также поможет решить острую проблему нехватки топлива.

— Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод. И с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств, — отметил Шредер.

Экс-канцлер также предупредил о грядущих последствиях из-за отказа властей от проекта. Так, в первую очередь снизится уровень жизни населения. При этом, по его словам, немецкая промышленность зависима от топлива и в связи с газовым дефицитом Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто — нет, передает РИА Новости.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о перспективах запуска газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время. По его словам, технически газопровод полностью готов к работе и даже заполнен газом.