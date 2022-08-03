В России выявили 14 638 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 российских регионах выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 3 августа.

Так, за минувшие сутки в стране скончались 43 человека, еще 2038 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 3,9 процента больше по сравнению с 2 августа.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 10 266 человек, говорится в сообщении.

Накануне Роспотребнадзор посоветовал граждан, относящимся к уязвимым категориям, надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. Власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.