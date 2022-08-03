Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 14 638 случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 14 638 случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 российских регионах выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 3 августа.

Так, за минувшие сутки в стране скончались 43 человека, еще 2038 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 3,9 процента больше по сравнению с 2 августа.

В России выявили 14 638 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 10 266 человек, говорится в сообщении.

Накануне Роспотребнадзор посоветовал граждан, относящимся к уязвимым категориям, надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время в ситуации с коронавирусом наблюдается тревожная динамика. Власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте