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Собянин присвоил статус якорного резидента технопарку «Калибр»

Араз Салехов
Город
Собянин присвоил статус якорного резидента технопарку «Калибр»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Производитель контрольно-кассовой техники и ИТ-решений в сфере ретейла ООО «АТОЛ» станет обладателем статуса якорного резидента технопарка «Калибр». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин в среду, 3 августа.

Помимо этого, предприятие получит право на налоговые льготы, предусмотренные городскими властями. Так, ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой компании будет снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17.

Согласно данным, на сегодняшний день производитель входит в четверку лидеров рынка ретейлтеха и в топ-20 крупнейших ИТ-компаний России. Продуктовая линейка компании насчитывает несколько десятков комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное программное обеспечение, SaaS и прочее, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города рассказал, что специалисты окончат работы в рамках реабилитации лесопарка «Кусково» ко Дню города, который в этом году отмечается 10–11 сентября. По его словам, работы осуществляются благодаря поддержке горожан, проявленной в ходе голосования на сайте «Активный гражданин».

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