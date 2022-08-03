Стоматолог рассказала о вреде ополаскивателей для полости рта

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Врач-стоматолог Юлиана Романова рассказала о вреде ополаскивателей для полости рта.

Эксперт отметила, что есть ополаскиватели, которые содержат в своем составе хлоргексидин и триклозан, то есть антисептические компоненты — их использовать постоянно нельзя. На фоне длительного применения подобных средств меняется флора полости рта.

Кроме того, есть ополаскиватели, содержащие в своем составе спирт.

— Такие нельзя использовать в чистом виде, только разведенными. Но об этом не всегда пишут даже на упаковке средства. Разводить их стоит 1 к 4. Ведь если полоскать рот чистым спиртом, получишь ожог и сухость полости рта, — рассказала aif.ru Юлиана Романова.

Третья категория ополаскивателей — ароматические. Их используют для маскировки неприятного запаха изо рта. Стоматолог предупредила, что такие ополаскиватели не заменяют щетку и зубную пасту.

Заведующая отделением, врач-стоматолог Людмила Шемякина назвала список вредных привычек детей, которые пагубным образом сказываются на зубах.