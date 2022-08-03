Молодой человек ограбил таксиста в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

В Москве мужчина украл у таксиста телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по Центральному административному округу в среду, 3 августа.

По данным следствия, группа молодых людей вызвала такси в районе Якиманки. Когда водитель прибыл на место, оказалось, что в компании больше четырех человек. Таксист отказался брать пассажиров из-за правил безопасности дорожного движения. После этого один из вызвавших, уже успевший сесть на переднее пассажирское сиденье, выхватил из стойки-держателя на торпеде автомобиля мобильный телефон пострадавшего и скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб оценили в 23 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали на Рязанском проспекте в результате оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 22-летний гость столицы. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Другой таксист пострадал от действий пассажира 28 июля. Не найдя денег на оплату проезда, заказчик задушил водителя.