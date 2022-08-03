Москомархитектура запустила новую бесплатную государственную услугу

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Теперь внешний облик нежилых зданий в пределах Садового кольца и ключевых магистралей столицы можно будет изменить при согласовании с Москомархитектурой. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы, — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Юлиана Княжевская добавила, что эти изменения пойдут на пользу всему городу. Проекты уже сделанных изменений нет необходимости согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. При этом для зданий внутри Садового кольца это нужно сделать до 1 октября 2023 года, по другим зданиям — до 1 января 2026 года.

Сама услуга, как уточняется, будет предоставляться бесплатно.

Также стало известно, что граждане старше 18 лет, имеющие право на социальное надомное или стационарное обслуживание, а также их опекуны могут заявить о необходимости его получения через специальную форму на портале mos.ru.

Так, заявитель должен предоставить паспортные данные, адрес регистрации, сведения о наличии или отсутствии инвалидности, информацию о получаемой пенсии или пожизненном содержании.