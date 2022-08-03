Андрей Бочкарев: Пассажиропоток МЦД-4 внутри Москвы составит 30 миллионов человек в год

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Годовой пассажиропоток четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) составит около 30 миллионов человек, суточный — почти полмиллиона граждан. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 3 августа.

— Протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров с 39 остановочными пунктами, 37 из которых будут открыты для пассажиров при запуске движения. Четвертый диаметр создаст новую сквозную линию наземного метро, которая пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. <...> Еще одна особенность МЦД-4 — самое большое количество пересадочных станций. Здесь их будет 18, — заявил Бочкарев.

Он добавил, что открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность 20 районов Москвы, а также областных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов.

Глава столичного Стройкомплекса заключил, что до конца года специалисты завершат реконструкцию остановочных пунктов МЦД-4 Мещерская, Лесной городок и Очаково, а также закончат работы на Минской.

До этого Бочкарев сообщил, что до конца года планируется завершение работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта Переделкино МЦД-4. По его словам, готовность объекта оценивается в 67 процентов.