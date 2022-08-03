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AliExpress исполнил закон о «приземлении». Что это такое и как отразится на покупателях

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
AliExpress исполнил закон о «приземлении». Что это такое и как отразится на покупателях
Фото: shutterstock

Роскомнадзор требует от иностранных компаний иметь в России юридическое лицо и хранить данные российских клиентов на территории страны. Соблюдение этих требований легализует деятельность компании и не влияет на стоимость ее услуг. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он отметил, что для осуществления легальной деятельности в РФ компании из других стран должны соблюдать ряд условий.

— Есть специальный перечень того, что должна делать иностранная компания с точки зрения легализации в России. В частности, необходимо открыть юридическое лицо, сделать форму обратной связи для российских граждан и т. д. — пояснил эксперт.

Также, согласно закону о «приземлении», AliExpress обязан хранить данные о российских покупателях не в Китае, а в России, подчеркнул Кусков. Для потребителя это не имеет никакого значения, уточнил собеседник «ВМ».

Не имеет это значения и с точки зрения стоимости товаров, заметил специалист.

— Соблюдение этого закона — возможность для государства больше контролировать уплату налогов от деятельности компании, решать разные вопросы. Простой пользователь в цене это никаким образом, скорее всего, не почувствует, — резюмировал Кусков.

Роскомнадзор добавил AliExpress в список иностранных интернет-компаний, которые соблюдают закон о «приземлении». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что AliExpress получает деньги от российских пользователей и распространяет рекламу на русском языке. Кроме того, в сутки сайт посещают более полумиллиона пользователей из РФ. В связи с этим компания обязана соблюдать все требования закона о «приземлении», теперь AliExpress полностью им соответствует, подчеркнули в Роскомнадзоре.

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