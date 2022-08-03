Более 200 точек продажи арбузов и дынь открылись в Москве

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В столице начали работать свыше 200 бахчевых развалов, где можно приобрести арбузы и дыни. Об этом сообщил в среду, 3 августа, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

— По московской традиции сразу после Дня десантника в Москве открываются бахчевые развалы, в этом году их примерно такое же количество, как и в предыдущие годы, — более 200. Работают они по всей Москве, практически в каждом округе недалеко от дома можно найти либо бахчевой развал, либо приобъектный развал возле наших предприятий торговли, — отметил он.

В ассортимент торговых точек входят дыни и арбузы из разных регионов, в том числе из Дагестана, Ростова, Волгограда. При этом каждый павильон имеет свой узнаваемый вид и располагается в нестационарных торговых объектах, пишет ТАСС.

До этого москвичей предупредили о том, что арбузы, купленные на транспортных узлах, могу быть опасны для здоровья. Такие арбузы опасны тем, что они не проходят контроль качества. Нет санитарных документов и сертификатов безопасности.