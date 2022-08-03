Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 200 точек продажи арбузов и дынь открылись в Москве

Лейла Алиева
Город
Более 200 точек продажи арбузов и дынь открылись в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице начали работать свыше 200 бахчевых развалов, где можно приобрести арбузы и дыни. Об этом сообщил в среду, 3 августа, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

— По московской традиции сразу после Дня десантника в Москве открываются бахчевые развалы, в этом году их примерно такое же количество, как и в предыдущие годы, — более 200. Работают они по всей Москве, практически в каждом округе недалеко от дома можно найти либо бахчевой развал, либо приобъектный развал возле наших предприятий торговли, — отметил он.

В ассортимент торговых точек входят дыни и арбузы из разных регионов, в том числе из Дагестана, Ростова, Волгограда. При этом каждый павильон имеет свой узнаваемый вид и располагается в нестационарных торговых объектах, пишет ТАСС.

До этого москвичей предупредили о том, что арбузы, купленные на транспортных узлах, могу быть опасны для здоровья. Такие арбузы опасны тем, что они не проходят контроль качества. Нет санитарных документов и сертификатов безопасности.

Арбузы Москва Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте