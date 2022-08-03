Соледар перейдет под контроль союзных сил в ближайшие дни

Маляр во время работ по перекрашиванию стелы на въезде в город Лисичанск Луганской народной республики в цвета российского триколора. Населенные пункты, переходящие под полный контроль союзных войск, начинают восстанавливать. Туда возвращается спокойная и мирная жизнь / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что Соледар перейдет под полный контроль союзных сил в ближайшие дни.

На данный момент Российская армия и Народная милиция республики проводят в городе зачистку от украинских силовиков, в частности на территории крупного завода по производству стройматериалов.

— Еще вчера (3 августа, — прим. «ВМ») наши подразделения зашли туда. Идет большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники, — сказал Виталий Киселев. — Военных торопить нельзя. Они знают свое дело, они умело действуют на полях сражений, а тем более в населенных пунктах. Ведь украинские вой ска применяют тактику выжженной земли, стреляя по городу из минометов и артиллерийских установок, направляя удары прямо по жилому сектору. Они заминировали много зданий и помещений, повзрывали их.

Кроме того, разведка ЛНР располагает данными о том, что украинские силовики удерживают в качестве живого щита мирных жителей Артемовска в ДНР.

— Хозяева домостроений удерживаются в качестве заложников, эвакуироваться запрещается даже женщинам с детьми, — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что в Нагорном украинские военные оборудуют свои позиции с использованием стройматериалов, которые они отбирают у гражданского населения.

Тем временем в Горловке за последние пять суток снизилась интенсивность обстрелов со стороны националистов. Если раньше в среднем их было 50–60 за сутки, то вчера их было 19.

А жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса сбегают в ЛНР и ДНР, заявил координатор группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий. Это начало происходить после решения президента Украины Владимира Зеленского об эвакуации населения этих районов.

— Первая задача украинского президента — создать людям невыносимые условия. Вторая — нанести больше разрушений тем территориям, которые уже никогда не будут украинскими. На сегодняшний день максимальное количество людей ищут способ уйти на территорию ЛНР и ДНР, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как их родственники. А те, кто соглашается на эвакуацию, сталкиваются с тем, что потом их бросают, они там никому не нужны, они начинают там вести нищенскую жизнь и потом оттуда любыми способами пытаются возвратиться обратно, — сказал Виктор Водолацкий.

Тем временем российские Вой ска радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ) проведут экологическую экспертизу на шести промышленных предприятиях Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР. Всего в этих работах примут участие 16 специалистов.

Проверки пройдут на площадках заводов «Лисичанский оргсинтез», «Заря», «Азот», полигонах захоронения промышленных отходов в Волчеяровке и Горловского химического завода, а также на территории шламонакопителя металлургического комбината «Азовсталь».

К тому же вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что мост через Днепр в Херсоне рассчитывают восстановить на следующей неделе.

— Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране. Это та же компания, которая построила Крымский мост. Эти ребята очень профессиональные, — отметил Хуснуллин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Дробинин, директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России:

— Спецоперация стала вехой на пути к новому миропорядку, новой расстановке сил на международной арене. Расклад будет зависеть от хода военных действий, изменений в структуре мировой экономики и параметров политического урегулирования конфликта. Когда-нибудь этот пазл сложится. А пока сама судьба опять поставила Россию в положение одного из основных творцов мировой истории.