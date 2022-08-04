Производитель средств связи в Москве увеличит выработку более чем на 10 процентов

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Столичный производитель оборудования специальной связи в течение трех месяцев увеличит выработку более чем на 10 процентов в ходе реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в четверг, 4 августа.

— В рамках нацпроекта на предприятии будет оптимизирован процесс производства телекоммуникационных систем DX-500, которые используются для создания сетей связи на промышленных предприятиях, в государственных органах и силовых ведомствах. В течение ближайших трех месяцев эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику и выявят потери в производственном процессе, что позволит сократить время выпуска оборудования не менее чем на 10 процентов, — заявил Пуртов.

Кроме того, на предприятии в рамках нацпроекта на 10 процентов снизят показатели незавершенного производства. Сотрудники завода, в свою очередь, освоят инструменты бережливого производства для повышения качества работы.

Пуртов подчеркнул, что за три года участия в нацпроекте предприятие планирует увеличить производительность труда не менее чем на 15 процентов и полностью заменить иностранные компании на рынке.

28 июля еще один столичный производитель инженерного оборудования для объектов гражданского и промышленного строительства приступил к реализации национального проекта «Производительность труда».