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Врач-эндокринолог назвала продукты, которые ускоряют процесс старения

Полина Долганова
Общество
Врач-эндокринолог назвала продукты, которые ускоряют процесс старения
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова назвала продукты, которые ускоряют процесс старения организма.

По ее словам, ухудшить состояние кожи и организма в целом могут продукты из переработанного мяса, алкоголь, фастфуд, простые углеводы и консервы.

Специалист уточнила, что предотвратить преждевременное старение можно, если человек будет правильно бороться со стрессом, спать необходимое количество часов, защищать кожу от солнца, заниматься спортом и правильно питаться, передает Пятый канал.

До этого дерматолог-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Розинская рассказала, после каких косметологических процедур противопоказано находиться на солнце. По ее словам, посещать пляж или находиться на солнце без SPF-защиты запрещено после введения ботулотоксина и филлеров, а также после биоревитализации.

В свою очередь дерматолог-косметолог Оксана Кохнович рассказала, чем нельзя мазать солнечные ожоги. По словам эксперта, кисломолочные продукты не помогут при обгоревших плечах, а только усугубят состояние.

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