Юрист Спиридонова рекомендовала россиянам поменять водительские права до 2025 года

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Российские власти продлили срок действия водительских прав, которые истекают в текущем году, до 2025 года. Несмотря на это, водителям стоит позаботиться о замене документов заблаговременно. Об этом в четверг, 4 августа, рассказала член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова.

По ее словам, права рекомендуется поменять до 2025 года, так как количество желающих получить новое удостоверение значительно увеличится за три года.

— Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года, — пояснила эксперт.

Она подытожила, что замена прав раньше срока не грозит водителям никакими последствиями, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что автомобилистам из России могут усложнить процесс получения водительских удостоверений при подозрении на наличие заболеваний, препятствующих вождению, а также при наличии других ограничений по здоровью. Об этом журналистам рассказали в Госдуме. Парламентарии рассмотрят соответствующие поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных».

Согласно изменениям, если при оказании медицинской помощи врач обнаружит заболевание, которое накладывает ограничения на управление транспортным средством или запрещает садиться за руль, он будет обязан внести соответствующую информацию в базу данных.