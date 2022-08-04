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Fashion-маркет пройдет в столице с 5 по 7 августа в рамках фестиваля «Московское варенье»

Георгий Соланович
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Fashion-маркет пройдет в столице с 5 по 7 августа в рамках фестиваля «Московское варенье»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

С 5 по 7 августа в столице в рамках фестиваля «Московское варенье» пройдет Fashion-маркет. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов» в четверг, 4 августа.

— С 5 по 7 августа с полудня до 10 часов вечера Тверской бульвар приглашает всех, кто ценит стиль, любит интересные модные решения, а также хотел бы обновить свой гардероб. <...> 70 региональных брендов из России представят свои коллекции одежды, украшений, аксессуаров, бижутерии, товаров для дома и домашних любимцев, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что свои товары на мероприятии представят бренды By Tobeprincess, by Matsumuro, Norma Store, Hoo Positive, Broshki love, «Русский стиль» и другие.

Кроме того, на Fashion-маркете будут работать павильоны кастомизации, пройдут мастер-классы по живописи, занятия по йоге, пилатесу и растяжке, а также откроется спортивно-игровая зона для детей.

Фестиваль «Московское варенье» стартовал 29 июля. Уточняется, что на мероприятиях москвичи смогут познакомиться с более чем 300 сортами варенья из 20 регионов.

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