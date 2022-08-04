Москва предоставила столичному производителю колбасных изделий льготный заем на развитие экспорта

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Московский производитель колбасных изделий «Дымов» получил от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем сроком на пять лет на сумму 100 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, средства были предоставлены по льготной ставке 5,5 процента годовых. Эта мера поддержки поможет производителю увеличить масштабы экспорта на сумму около 130 миллионов рублей в течение ближайших пяти лет.

— Московский фонд предоставляет займы до 300 миллионов рублей по ставке ниже банковской. В 2021 году этой преференцией воспользовались производители пищевой, легкой и медицинской промышленности, — добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

До этого Ефимов сообщил, что с начала года в городе объем промышленного производства вырос на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По его словам, рост производства произошел благодаря деятельности предприятий обрабатывающих отраслей, которые за первые шесть месяцев увеличили выпуск продукции на 10,9 процента в годовом выражении, а за июнь — на 5,4 процента.