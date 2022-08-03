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Ефимов сообщил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Лейла Алиева
Город
Ефимов сообщил об увеличении объема промышленного производства в Москве
Фото: Пресс-служба

С начала года в городе объем промышленного производства вырос на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом в среду, 3 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Московская промышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Объем производства по итогам января — июня 2022 года увеличился на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Только за июнь показатель вырос на 4,9 процента относительно того же месяца прошлого года, — отметил он.

По словам Ефимова, рост производства произошел благодаря деятельности предприятий обрабатывающих отраслей, которые за первые шесть месяцев увеличили выпуск продукции на 10,9 процента в годовом выражении, а за июнь — на 5,4 процента.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в период с января по июнь столичные предприятия увеличили выпуск текстильных изделий на 20,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросло на 6 процентов, а медоборудования — на 69 процентов за то же время.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 28 июля одобрил заявки промышленных предприятий города на льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов на общую сумму более шести миллиардов рублей.

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