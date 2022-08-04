«Абилимпикс» через всю жизнь: как участник чемпионата стал экспертом и наставником

Фото: Пресс-служба Департамента социальной защиты г.Москвы

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проводится в Москве уже восьмой год. Он помогает школьникам, студентам и молодым специалистам найти путь в жизни, поверить в свои силы, реализоваться в труде и творчестве. Многие участники, добившись успеха на чемпионате, остаются в движении «Абилимпикс» надолго, становятся наставниками и помогают новым конкурсантам.

Этот путь прошел преподаватель столичного Колледжа малого бизнеса №4 Николай Шмелев. Шесть лет назад он впервые принял участие в чемпионате в качестве участника, а теперь сам готовит своих студентов к соревнованиям и выступает в качестве эксперта Московского чемпионата «Абилимпикс».

Николай узнал о конкурсе в 2016 году от руководителя образовательного учреждения. Он участвовал в «Абилимпиксе» в своей профессиональной области – мультимедийная журналистика – и уверенно победил. Сначала молодой преподаватель занял первое место на московском чемпионате, а затем добился успеха на национальных соревнованиях среди специалистов. В следующем году победителя пригласили в состав жюри. Николай решил стать экспертом, чтобы узнать процесс изнутри, понять, как работает чемпионат и оцениваются участники.

— Иногда сталкиваюсь с мнением, что эксперты более лояльны к своим ученикам и могут быть несправедливы. Считаю, что спорные моменты могут быть на любых соревнованиях, но, главное, чтобы решения принимались объективно, — рассказал эксперт.

Став главным экспертом Московского чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Мультимедийная журналистика», Николай собрал вокруг себя команду профессионалов. Они не только обеспечивают справедливое судейство, но и помогают участникам лучше подготовиться к соревнованиям, получить разнообразный профессиональный опыт, увидеть возможности для дальнейшей реализации.

Сейчас в команде экспертов этого направления оператор «Первого канала», ведущая видеостудии Всероссийского общества глухих, дизайнер-художник, профессиональные фотографы, журналисты, интервьюеры. Опытные внимательные и требовательные наставники сразу замечают, в чем талантлив тот или иной участник и направляют юных «акул пера». Общение с профессионалами помогает им не просто хорошо выступить на конкурсе, но и влиться в творческое журналистское сообщество и в будущем получить работу.

— Ребят по мультимедийной журналистике готовлю не я один, у нас целая команда. Каждый отвечает за свое направление – редактура, оформление сайта, видеомонтаж, фотосъемка, копирайтинг. Успех московской команды состоит в индивидуальном отношении наставника к каждому студенту. К процессу подключаются дефектологи, преподаватели русского языка, родственники участников, — отметил Николай.

Он преподает в колледже несколько дисциплин, связанных с журналистикой и информационными технологиями. Кроме того, Николай уже 14 лет работает главным редактором популярного новостного портала для слабослышащих людей.

— Я общаюсь голосом и на жестовом языке. Говорят, что я единственный главный эксперт конкурса из числа слабослышащих людей. Понимать и учитывать особенности слабослышащих участников при судействе очень важно, поэтому человек с такими навыками нужен каждой команде экспертов, — пояснил Николай.

Как наставник чемпионата Николай понимает, что при подготовке к соревнованиям важно не только разобрать конкурсные задания, но и получить поддержку, почувствовать уверенность в своих силах. Благодаря этому московская команда неизменно добивается успеха и становится лидером по количеству завоеванных наград.