Столичных школьников и студентов колледжей пригласили на ИТ-хакатон DriveHack

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Специализированный центр занятости «Моя карьера» организовал хакатон DriveHack, который поможет школьникам и студентам колледжей внедрить собственный ИТ-проект в столице. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Уточняется, что в течение трех дней участники будут решать задачи по улучшению транспортной системы города, посетят мастер-классы от топовых специалистов и получат уникальный опыт в области информационных технологий. Старт проекта — 24 августа.

— Мы приглашаем на хакатон активных и талантливых ребят, которые не боятся браться за сложные и амбиционные задачи. Им предстоит разработать собственный проект для города и защитить его перед жюри. Это уникальная возможность заявить о себе и в дружественной обстановке пообщаться с признанными экспертами ИТ-отрасли. Самые успешные и замотивированные участники будут отмечены специальными призами от партнеров проекта, — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ирина Тихомирова.

Кроме того, участникам предложат различные кейсы из транспортной сферы, на каждый из которых есть реальный запрос в городе. Кейсы для проектов предложат Московский метрополитен, Мосгортранс, инновационный центр «Безопасный транспорт», «МосТрансПроект», «СберТройка», фонд «Транспортные инновации Москвы».

Решать их будут команды в составе от трех до пяти человек. Кураторами групп выступят менторы — специалисты из ИТ-сферы, которые помогут ребятам сформулировать цели и наметить план работы, а в финале предоставят каждому участнику обратную связь. Для этого на хакатоне запустят так называемые чекпойнты — встречи команды с ментором для достижения успеха.

Лучшие кейсы получат поддержку Департамента транспорта Москвы и ценные призы. Главный — целевое обучение от Транспортного комплекса Москвы в любом столичном университете.

В столице действуют десять проектов офиса «Молодежь Москвы», которые помогают юным горожанам всесторонне развивать себя в летний период. Среди них — «Московский диалог», «Город героев Москва», а также «НаРайоне».