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Более 58 тысяч объектов подготовили к новому отопительному сезону в Москве

Александр Афонин
Город
Более 58 тысяч объектов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Фото: shutterstock

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 58 тысяч городских объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 4 августа.

— В настоящее время завершена подготовка более 58 тысяч объектов, в том числе свыше 26 тысяч многоквартирных жилых домов, более 7,5 тысячи социально значимых учреждений городского и федерального значения, 24,5 тысячи административных и нежилых зданий, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент работы подходят к завершающему этапу. Всего в столице подготовят более 74 тысяч городских объектов. Мероприятия планируется завершить к 1 сентября.

В рамках работ специалисты проводят температурные и гидравлические испытания. Это необходимо для выявления ненадежных участков, которые могут возникнуть в неподходящий момент.

27 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проходит активная фаза подготовки города к осенне-зимнему периоду. Он отметил, что большую часть работ выполняет Мосэнерго.

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